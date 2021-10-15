أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه

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الأسبوع الماضي كان أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي؛ حيث لم تغب الإثارة والتشويق عن تفاصيل أحداثه المميزة.

ففي الشأن المحلي طغى انتصار الأخضر السعودي على نظيره الصيني على جميع الأحداث المحلية؛ كيف لا وهو جعل المنتخب السعودي ينفرد بصدارة مجموعته ويقترب خطوة من مونديال قطر 2022.

أما في الشأن العالمي استحوذ خبر تتويج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري كأس الأمم الأوروبية على اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب نتائج تصفيات كأس العالم.

وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى؛ حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.

رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

https://sabq.org/mQvjr6

المدرب خالد العطوي سادس ضحايا دوري المحترفين

https://sabq.org/3LKsFR

لجنة الكفاءة المالية تكشف شروط الحصول على الشهادة لأندية المحترفين والأولى

https://sabq.org/jwQgHM

تعيين ريما بنت بندر عضوًا في لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية "بريزبن 2032"

https://sabq.org/KzfYxw

وزير الرياضة يتسلم شهادة غينيس عن أكبر مجسم سيارة فورمولا 1

https://sabq.org/XRF93j

العويس يغيب عن الملاعب لمدة شهرين للإصابة

https://sabq.org/w3LWsr

الأخضر السعودي يهزم الصين في تصفيات كأس العالم

https://sabq.org/PjtkrR

الأردن تتوج بكأس اتحاد غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية على حساب السعودية

https://sabq.org/PjtFRy

برشلونة يواجه بوكاجونيورز كأس "مارادونا" ضمن فعالية موسم الرياض

https://sabq.org/YVsH5t

السعودية تحتضن نهائي كأس السوبر الإيطالي بين الإنتر وجوفنتوس

https://sabq.org/k3KqZP

الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

https://sabq.org/CXZwkn

المملكة تحقق 4 ميداليات متنوعة في بطولة النخبة الخليجية للرماية

https://sabq.org/m8wnpW

"الفيصل" يُتوِّج ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم "سوبر جلوب 2021"

https://sabq.org/yXhQRs

أكاديمية "مهد" تكشف عن استراتيجيتها المستقبلية

https://sabq.org/j8tSJg

فرنسا تتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا

https://sabq.org/JWFPyB

اليابان تلحق الهزيمة الأولى بأستراليا بتصفيات المونديال

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