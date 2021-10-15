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"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا "الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا
طالبت بضرورة الاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات

أكّدت "الصحة" أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها؛ كونها السبيل الوحيد -بإذن الله- لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا)؛ للحصول على لقاح كورونا.

وفي السياق نفسه، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (48) حالة مؤكّدة وتعافي (42) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (112) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (547845) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (536859) حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تمّ تسجيل عدد (3) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8758) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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