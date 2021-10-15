صورة تلقى رواجاً.. شاهد هدايا لمن تجاوز 91 عاماً يوزعها نائب أمير حائل

★ ★ ★ ★ ★

"بركتنا".. مبادرة للديوانية بتعاون من الهيئة الملكية و"جود" على نفقة "الغيثي"

احتفلت حائل باليوم العالمي للمسنين بعد إطلاقها لمبادرة "بركتنا" والتي خصصت للمسنين فوق الـ(91) عاماً وإقامتها مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية بالتعاون مع الهيئة الملكية والشراكة المجتمعية مع جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع "جود" على نفقة رجل الأعمال محمد الهذلول الغيثي، ودشنها نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشئون التنموية صالح صالح المطيري وذلك بحير "السرور" الأثري.

وجاء اختيار كبار السن ممن هم في العمر 91 وأكبر احتفالاً باليوم الوطني 91، الذي احتفلت به المملكة في 23 سبتمبر الماضي.

وكانت جمعية "جود" بالتعاون مع مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية، قد نشرت في اليوم الوطني نموذجاً إلكترونياً لتسجيل كبار السن في المنطقة الذين تبدأ من أعمارهم من 91 عاما فما فوق، وتم تسجيل أكثر من 30 مسناً.

ووزع نائب أمير منطقة حائل، الهدايا على المسنين الحضور، فيما تكفل متطوعون في إيصال بقية الهدايا لمنازل كبار السن المسجلين في البيان والذي لم تسعفهم ظروفهم بالحضور لمقر الاحتفال بهم.

وقد لاقت صورة لنائب أمير منطقة حائل، وهو يرفض أن يقوم كبار السن من مقاعدهم أثناء تسليمهم الهدايا، رواجاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً من تناول التعليق عليها، إلى التواضع الذي يتسم به الأمير، وتقدير فئة غالية كان لهم دور ريادي في بناء وخدمة هذا الوطن.

واختارت "جود" "حير السرور" مكاناً لهذه المناسبة، لما يحويه الحير من عرض لمقتنيات شعبية تحاكي زمن أولئك المسنين.

وعرض مالك الحير مطلق السرور تلك المقتنيات أو الأدوات بطريقة تحاكي ما كانت عليه تلك الحياة، وذلك من خلال عرضه مقتنيات كل مهنة أو صنعة بغرفة مستقلة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع بحائل، في كلمته أمام راعي الحفل، أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، وظهر ذلك من خلال تقديمها لأكثر من 42 خدمة رئيسية لكبار السن، تشمل 15 خدمة طبية وصحية، و14 خدمة اجتماعية، و3 خدمات تعليمية وتدريبية، و10 خدمات مكانية ولوجستية، والتي تشارك بها 319 جهة تضم 257 جهة حكومية، 16 جهة خاصة، 46 جهة غير ربحية.

وأشار عدي الهمزاني مشرف مبادرة "بركتنا" إلى أن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه، أوليا العمل التطوعي اهتماما كبيرا من خلال دعمهما ومساندتهما ورعايتهما للأعمال الإنسانية التطوعية التي تقيمها الجمعيات والفرق التطوعية بالمنطقة.

وشكر "الهمزاني" نائب أمير منطقة حائل على رعايته لحفل المبادرة وإدخال السرور على نفوس كبار السن الحضور، وحديثه الأبوي معهم، كما شكر رجل الأعمال محمد الهذلول الغيثي لتكفله بجميع تكاليف المبادرة، كما شكر المتطوعين الذين سخّروا جهودهم في هذه المناسبة لخدمة كبار السن بحائل.