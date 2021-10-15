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رئيس جامعة بنها يكلف بنقل مخازن الإدارة للمخازن المركزية (صور)

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رئيس جامعة بنها يكلف بنقل مخازن الإدارة للمخازن المركزية (صور) رئيس جامعة بنها يكلف بنقل مخازن الإدارة للمخازن المركزية (صور)

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تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الدور الأرضى بمبنى إدارة الجامعة والذى يضم عددا من المخازن والمكاتب الإدارية.

وقال بيان صحفي، الجمعة، إن رئيس الجامعة أمر بإعادة تنسيق المكان، ونقل جميع المخازن بالدور الأرضي الى المخازن المركزية التى يتم إنشاؤها بأرض الجامعة بكفر سعد كأحد متطلبات الصحة والسلامة المهنية وحفاظا على مكانة المبنى التاريخية والتعليمية.

وفى نفس السياق، أجرى رئيس الجامعة، جولة تفقدية لمشروع إنشاء المخازن المركزية يرافقه الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجولة على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من استثمارات الجامعة.

ويقام مشروع المخازن المركزية بإجمالي مساحة 2500 متر مربع ويضم : مخزن بمساحة 1500 متر ، ومخزن آخر بمساحة 1000 تم تقسيمه الي 6 مخازن وغرف إدارية ، كما ان المخازن مزودة بكاميرات مراقبة وجميع انظمة الحماية المدنية طبقا للاكواد والمواصفات.

رئيس جامعة بنها يتفقد المخازن المركزية بالجامعة
رئيس جامعة بنها يتفقد المخازن المركزية بالجامعة

المصرى اليوم

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