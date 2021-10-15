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شهدت أسعار اللحوم البلدية ارتفاع بنسبة 10 ٪؜ خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الفلتو الكندوز بلغ حوالى 180 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 190 جنيها للكيلو ،كما ارتفع سعر كيلو اللحم الضأن إلى ما بين 150 إلى170 جنيه، وسجلت الكبدة البقرى والضأن ما بين 150 إلى 170 جنيها للكيلووتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 100 إلى 130جنيه للكيلو.

وأرجع وهبة، خلال تصريح لـ«المصري اليوم»، أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف علاوة على ارتفاع تكلفة النقل بين المحافظات .