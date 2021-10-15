إقبال أولياء الأمور على سداد المصروفات بمكاتب بريد الأقصر

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شهدت مكاتب البريد في الأقصر إقبال من عدد كبير من أولياء الأمور لسداد المصروفات المدرسية وخاصة أولياء الأمور الطلاب الصفوف الاولى من كل مرحلة ابتدائى اعدادى ثانوى للحصول على إذن توريد المصروفات وتسليمه لإدارات المدارس حتى يتم الانتهاء من قيد أبنائهم على موقع الوزارة.

مكاتب البريد فى الأقصر

ونظمت مكاتب البريد عمليات الدخول وسداد المصروفات ومنع التزاحم والتزام كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد ببن أولياء الأمور للحماية من فيروس كورونا.

مكاتب البريد فى الأقصر

وأصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قراراً بتكليف مديرية التربية والتعليم بالأقصر والادارات التعليمية بالمراكز والمدن بنطاق محافظة الأقصر بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية بسداد المصاريف والرسوم، على أن يطبق هذا القرار على الفئات المعفاة الواردة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021، وكذلك الحالات التي يتقدم بشأنها أولياء الأمور ببحث اجتماعي من وحدات التضامن الاجتماعي إلى إدارة المدرسة المختصة.