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تردد قناة الأهلي الجديد .. بث مباشر لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر

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تردد قناة الأهلي الجديد .. بث مباشر لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر تردد قناة الأهلي الجديد .. بث مباشر لمباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر

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أعلنت قناة النادي الأهلي نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، 12 أكتوبر 2021، في النيجر بذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2021 - 2022.

وتنطلق مباراة الأهلي وبطل النيجر فريق الحرس الوطني يوم السبت المقبل عند الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء تليفزيونيًا عبر شاشة قناة النادي الأهلي مع وجود فقرات فنية بتواجد نجوم المارد الأحمر.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأفريقية خدمة متابعة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لأخبار بعثة ممثل من الملعب.

المصرى اليوم

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