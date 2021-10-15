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السقا عن حديثه حول السينما بعد 67 وقبل «إسماعيلية رايح جاي»: البعض فهم كلامي بشكل خاطئ

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السقا عن حديثه حول السينما بعد 67 وقبل «إسماعيلية رايح جاي»: البعض فهم كلامي بشكل خاطئ السقا عن حديثه حول السينما بعد 67 وقبل «إسماعيلية رايح جاي»: البعض فهم كلامي بشكل خاطئ

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عقد مهرجان الجونة السينمائي مؤتمرا صحفيا للنجم أحمد السقا، وذلك بمناسبة تكريمه بالدورة الخامسة من عمر المهرجان، بعدما تسلم تكريمه في حفل الافتتاح الذي منح خلاله جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

وقال السقا، ردا على سؤال حول وصفه السينما بعد 67 وقبل فيلم «إسماعيلية رايح جاي» لم تكن على المستوى في كلمته بحفل الافتتاح، واتهامه بالانتقاص من هذه الفترة السينمائية،إن البعض فهم حديثه بشكل خاطئ، موضحا: «لم ألغ تاريخ السينما السابق، وإنما كنت بتكلم على التقنيات ودور العرض، وأعوذ بالله لا يمكن أن أنتقص من أفلام عظيمة اتعملت، أنا قلت إن الأفلام قبل إسماعيلية رايح جاى لم تاخذ حقها من الإمكانيات والتطوير، فكانت القدرات أعلى من الفنانين ولكن بدون إمكانيات، ولو حد فهم كلامى غلط فأنا أعتذر».

وأضاف السقا: «أنا قلت كمان إني من المحظوظين إنى جيت في عصر التكنيك الكبير دا، لأنها بدأت معايا في فيلم »شورت وفانلة وكاب«، فنحن صورنا باستخدام تكنيك لأول مرة وتحديداً الدرون وكان أول مرة يتم استخدامها، والحمد لله إنى ظهرت في هذا العصر، وأنا اتجرب فيا الأكشن واشتغلت بقلب ميت زي ما بيقولوا».

وأشار السقا إلى أن الكاميرا تصور القلوب وليس الوشوش، وممثل الأكشن لا بد أن يكون قلبه جامد ويحافظ على عوامل الأمان، موضحا أنه تعرف على أندرو ماكنزي وكون فريق مصري للأكشن.

ومن جانبه قال المنتج محمد العدل، إنه يشعر بالرعب ولديه خلاف مع أحمد السقا لأنه يرفض العمل مع دوبلير ويفضل العمل بنفسه منذ فيلم مافيا، معبرا عن سعادته بتكريم السقا واعتبره تكريم له وللجيل بالكامل.

المصرى اليوم

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