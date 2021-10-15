جمعية "إبصار" تشارك في ملتقى "بصيرة متوقدة" بالبحرين

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بمشاركة ٢٢ دولة عربية.. بشعار "ببصائرنا نضيء كوننا"

سبق– جدة: شاركت جمعية إبصار الخيرية بورقة عمل ضمن الملتقى العربي "بصيرة متوقدة" الذي نظمته جمعية الصداقة للمكفوفين بمملكة البحرين، بمشاركة ٢٢ دولة عربية تحت شعار "ببصائرنا نضيء كوننا"، مواكبةً للمناسبات والفعاليات العالمية ليومي البصر والعصا البيضاء.

وتحرص الجمعية على تواجدها بشكل دائم كونها من الجمعيات الأوائل التي أعطت عناية فائقة للمعينات البصرية وعيادات ضعف البصر؛ مساهمة منها في مواكبة تطلعات المملكة ٢٠٣٠ التي تسعى لتوفير أفضل التقنيات التكنولوجية لكافة فئات ذوي الإعاقة.

وقد قدم الدكتور محمد رجب ورقته بعنوان "آخر وأحدث المعينات البصرية للمكفوفين"، والتي ألقت الضوء على المعينات البصرية الحديثة والمتاحة حالياً وطرق استخدامها ومساهمتها في كسر العزلة التي يعيشها ضعيف البصر ودورها في الدمج المجتمعي والمهني، ولما لها من دور في تحقيق الاستقلالية للكفيف لقضاء ضروريات الحياة اليومية.

وعرضت آخر الإحصاءات العالمية لمعدلات الإعاقة البصرية الجزئي منه والكلى والأمراض التي قد تتسبب في ضعف البصر وأهمية الكشف المبكر للتنبؤ عن الحالات المرضية والحالات القابلة للتدهور لتسهيل الخطة العلاجية لحالات التدخل المبكر.

جدير بالذكر أن هذه المشاركة للجمعية ليست الأولى للجمعية؛ حيث كانت لها عدة مشاركات على مستوى الخليج والوطن العربي، وسبق لها المشاركة مع جمعية الصداقة للمكفوفين بالبحرين بعاميْ ٢٠١٤ ،٢٠١٦.