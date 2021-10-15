النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب توفي في مشاجرة مع صديقه بالغردقة

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قررت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد غالب تكليف الطب الشرعي بتشريح جثة شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، وذلك لبيان سبب الوفاة، لعدم بيان الكشف الظاهري على الجثة أسباب الوفاة بعد مشاجرة بين المجني عليه والمتهم في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية في مدينة الغردقة قد تلقت اخطار بمصرع شاب يدعي «م رفعت» يبلغ من العمر 17 عاما توفي خلال مشاجرة مع آخر بمنطقة شارع شيري في جنوب الغردقة، وانتقلت مباحث قسم شرطة أول الغردقة لمكان الواقعة وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وعمل تحريات حول الواقعة وتم القاء القبض على المتهم.

كان اللواء محي سلامة مدير امن البحرالأحمر تلقي إخطار من المقدم أسامة مهران مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة بمصرع شاب يدعي إثر مشاجرة مع شاب اخر بشارع شيري جنوب الغردقة، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة المقدم اسلام عبدالحميد رئيس مباحث القسم وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعي «م رفعت» يبلغ من العمر 17 عاما وتوفي عقب المشاجرة مع شاب اخر وتم إلقاء القبض عليه وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفاد أحد شهود العيان بأنه وقع شجار بين الشاب المتوفى وشاب اخر في منطقة شارع شيري وعقي انتهاء الشجار سقط الشاب المتوفى على اثرها ولم تظهر عليه أي إصابات واحتمال يكون مات من الزعل.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام بأن جثة المتوفى لا يوجد بها أي أصابات ظاهرة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.