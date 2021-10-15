وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل في مستشفى الإبراهيمية المركزي

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، بالمرور علي مستشفي الابراهيمية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وذلك استكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، ووجه بسرعة توقيع الكشف الطبي علي أحد المرضي بقسم الإستقبال والطوارئ في تخصص العظام، كما اطمأن علي تقديم الخدمة الطبية بوحدة الحضانات الجديدة، والتي وجه بتشغيلها تجريبيا منذ عدة أيام، لحين الافتتاح الرسمي لها، وتسع لعدد ٢٥ حضانة بدلاً من ١٦ حضانة بالقسم القديم، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه.

كما تفقد وكيل الوزارة مكتب تلقي المواطنين لقاح كورونا بالمستشفي، وتابع عمل الفرق الطبية المخصصة بتطعيم العاملين والمواطنين المترددين علي المستشفي بلقاح كورونا، وأكد علي أهمية تطعيم جميع المترددين علي المستشفي، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، كما أكد علي أهمية إتباع بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، والمحجوزة بقسم العزل والعناية المركزة، والتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، مع تقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضي داخل أقسام العزل.