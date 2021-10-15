فاتورة الكهرباء.. طرق وخطوات تقديم شكاوى قراءة عداد الكهرباء «أون لاين»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، طرق مختلفة لتلقى شكاوى المواطنين سواء من ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء، أو شكوى من تسجيل قراءة عداد الكهرباء، والتى تهتم الوزارة بحلها ومساعدة المواطن في الاستجابة لشكاوي الكهرباء، في مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة

ويستعرض موقع المصرى اليوم في هذا التقرير، طرق تقديم شكاوى تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

شكاوى فاتورة الكهرباء

طرق تقديم شكوى قراءة عداد الكهرباء

يمكن تقديم شكوى من قراءة عداد الكهرباء عن طريق الآتى:

شكاوى الكهرباء واتس آب

1- الموقع الالكتروني لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء، حتى يتم الرد على الشكوى بسرعة.

2- الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. اضغط هنــــــــــــــــــــــا

3- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر. اضغط هنـــــــــــــا

4- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. اضغط هنـــــــــــــــــــا

رقم الخط الساخن لشكاوى فاتورة الكهرباء

الخط الساخن لشكاوى قراءة عداد الكهرباء

كما يمكن للمواطن، الاتصال على الخط الساخن 121، لتقديم الشكوى الخاصة بقراءة عداد الكهرباء وفاتورة الكهرباء.

رقم الـ «واتس آب» لشكاوى فاتورة الكهرباء

رقم الواتس آب لشكاوى قراءة عداد الكهرباء

شكاوى الكهرباء واتس آب

- يمكن للمواطن الاستفادة من خدمة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، حيث وفرت رقم واتس آب، لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين على رقم ( 01120313831 )، من خلال خدمة واتس آب على مدار اليوم .

ووفقًا لتصريحات سابقة، كشف المدير التنفيذي لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وأى شكاوى من موظفى الشركة من خلال خدمة الواتس آب على مدار الساعة.

تقديم شكاوى فواتير الكهرباء وقراءة عداد الكهرباء عن طريق أرقام واتساب شركات توزيع الكهرباء.. وهى:

خدمة واتس آب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888

رقم واتس آب شركة جنوب القاهرة للتوزيع: 01278117626

واتس آب شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

واتس آب مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513

واتس آب شركة القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430

واتس آب شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849

تقديم شكاوى فواتير الكهبراء بالرسائل القصيرة

كما يتم تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء أيضاً من خلال رسائل SMS إلى رقم 91121.

شكاوى فواتير الكهرباء من خلال تطبيقات التليفون المحمول

كما يمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يتصل من فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي من خلال برنامج «إحسب فاتورتك»، وشكاوى فواتير الكهرباء وخدمات الكهرباء الذكية.

خطوات تقديم شكاوى فواتير الكهرباء خلال تطبيقات التليفون المحمول :

- تحميل التطبيق من Google Play Store أو App Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

- اختيار شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتم الرد على الشكوى بسرعة.

- إدخال رقم الموبايل الذي سيتم التواصل من خلاله مع صاحب الشكوى.

- يقوم المواطن بتصوير فاتورة الكهرباء، من خلال كاميرا الموبايل.

- الضغط على زر «حمل الفاتورة من هنا» لتحميلها على التطبيق.

- سيظهر بعد ذلك رسالة للمواطن بأنه تم استلام الشكوى، وجار العمل على حلها.