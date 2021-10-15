محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

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قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار في ١٥ عطفة زرع النوى بحي باب الشعرية، وذلك لبيان مدى تأثرها من الإنهيار، مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة .

كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة، للمتضررين من حادث الانهيار .

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى باب الشعرية والحماية المدنية قد نجحوا أمس الأول في إخلاء العقار من السكان، دون المنقولات قبل سقوطه اليوم، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات .

وكان العقار مكون من ارضي و٤ طوابق من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية.