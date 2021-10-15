حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة ، فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بحي أول الزقازيق ، بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة ورفع السفوحة بشارع الجلاء ،وشارع سعد، زغلول وشارع الفلوجة ، وشارع عبد السلام عارف، وشارع عبد العزيز أباظة ، وشارع مديرية الأمن، وشارع حلقة السمك وكوبرى أبو عميرة ، وذلك لتوفير مناخ وبيئة صحية جيدة للمواطنين.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي ، حملة لرفع الإشغالات من شارع مدرسة الثانوية بنات وفتح الطريق أمام حركة المشاة والسيارات، وكذلك رفع الإشغالات من شارع حلقة السمك والتنبيه على الباعه بالإفتراش فى حدود محلاتهم، ومازالت الحملات مستمرة لتنفيذ القانون وتحقيق الإنضباط، وتيسير حركة المشاة والسيارات بشوارع وميادين الحى.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بتجميل وغسيل البلدورات والأرصفة ، بجانب متابعة أعمال النظافة اليومية، حيث تم عمل حملة نظافة بداية من كوبري جامعة الأزهر حتى مدخل منيا القمح، وكذلك طريق أبو حاكم ميت أبو علي صفيطه طحلة بردين، وطريق المشروع اتجاه بردين، كما تمت أعمال النظافة العامة لمداخل المدينة والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وغسيل البلدورات.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، برفع جميع تراكمات القمامة من كافة الأماكن وأمام المدارس، وتواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين أعمال النظافة بكنس المدخل الرئيسي للمدينة، ورفع الأتربة والسفوحة من جانبي الطريق، وتم تجميع القمامة وتفريغ الصناديق و رفع 38 طن قمامة تقريباً ونقلها الي المقلب العمومي للمدينة.