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بحضور 15 سفيرًا .. الإسكندرية تحتضن الأسبوع الثقافي الايبرو أمريكي الثلاثاء المقبل

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بحضور 15 سفيرًا .. الإسكندرية تحتضن الأسبوع الثقافي الايبرو أمريكي الثلاثاء المقبل بحضور 15 سفيرًا .. الإسكندرية تحتضن الأسبوع الثقافي الايبرو أمريكي الثلاثاء المقبل

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تستضيف الإسكندرية فعاليات الأسبوع الثقافي الايبروامريكي، الذي تحتضنه عروس البحر المتوسط، الثلاثاء المقبل، ويفتتحه ١٥ سفيرا للدول الإيبروأمريكية لدي ، ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية أشرف منير والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

وتتضمن فعاليات الأسبوع الثقافي، زيارة السفراء لقلعة قايتباي التي تعد من أقدم المعالم الإسلامية في مصر والعالم العربي للترويج السياحي لزيارة المدينة التي أسسها الإسكندر الاكبر، وتعد مركزا حضاريا وثقافيا منذ أقدم العصور .

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية،أشرف منير، على أهمية تلك الفعاليات إقامة الأسبوع الثقافي الايبرو أمريكي الذي يعد حدثا مميزا وفريداً، لافتا إلى أهمية زيارة السفراء إلى قلعة قايتباي التي تعد معلما تاريخيا عالمي، والمساهمة بفعالية في الترويج السياحي لمصر على خريطة العالمية.

وأوضح أن أنشطة أسبوع إيبيرو أميركا بالإسكندرية والذي ستستمر حتى الـ28 من أكتوبر الجارى، يتضمن لقاءات مع قيادات محافظة الإسكندرية وممثلين لرجال الأعمال وكذلك أنشطة جامعية وأسبوع سينما إيبيرو أميركا والمسابقة الرقمية «أبطال إيبيرو أميركا» التي يشارك في تنظيمها دوري كرة القدم الإسباني (لا ليجا)، مشددا على أهمية فعاليات الأسبوع الثقافي والمشاركة الدبلوماسية المميزة .

المصرى اليوم

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