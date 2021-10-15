بمناسبة يوم الأغذية العالمي.. بابا الفاتيكان يدعو إلى القضاء على الجوع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رسالة إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، قائلا إن الاحتفال هذا العام يضعنا أمام أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية وهو التغلب على الجوع مرة واحدة وإلى الأبد وهو «هدف طموح».

و يصادف يوم 16 أكتوبر الجاري يوم الأغذية العالمي، ومن المقرر أن تقام هذا العام أنشطة للاحتفال بهذا اليوم بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي.

وقال البابا في نص رسالته التي أرسلها اليوم ونشرها الفاتيكان، إن مؤتمر قمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية، الذي عقد في نيويورك في ٢٣ سبتمبر الماضي، سلط الضوء على الحاجة الملحة لاعتماد حلول مبتكرة يمكنها أن تغير الطريقة التي ننتج بها الغذاء ونستهلكه من أجل رفاهية الأشخاص وكوكب الأرض. وأضاف: «لا يمكننا أن نؤجل ذلك من أجل تسريع الانتعاش لفترة ما بعد الجائحة، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، والمضي قدما نحو تحقيق جميع أهداف أجندة عام ٢٠٣٠».

وأردف بأن لكل منا دور يلعبه في تحويل النظم الغذائية لصالح الأشخاص والكوكب، ويمكننا جميعا أن نتعاون من أجل العناية بالخليقة كل واحد منا انطلاقا من ثقافته وخبرته ومبادراته وقدراته.

وقال: «إذا كنا لا نريد تعريض صحة كوكبنا وسكاننا للخطر، فيجب علينا أن نعزز المشاركة النشطة في التغيير على جميع المستويات وإعادة تنظيم النظم الغذائية ككل».

و أشار البابا إلى أربع مجالات اعتبر فيها العمل أمرا ملحا وتتمثل في الحقل، وفي البحر، وعلى المائدة، وفي الحد من فقدان الأغذية وهدرها.

وأكد أن أنماط حياتنا وممارسات الاستهلاك اليومية لدينا تؤثر على الديناميكيات العالمية والبيئية، لافتا إلى أنه إذا كنا نطمح إلى تغيير حقيقي، فعلينا أن نحث المنتجين والمستهلكين على اتخاذ قرارات أخلاقية ومستدامة ونوعي الأجيال الشابة على الدور المهم الذي تلعبه في صنع عالم خال من الجوع.

وختم البابا أن الوباء يمنحنا الفرصة لكي نغير المسار ونستثمر في نظام غذائي عالمي يمكنه أن يواجه بحكمة ومسؤولية الأزمات المستقبلية.