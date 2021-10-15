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اشتعلت فيه النيران فجأة.. تفحم أتوبيس نقل عام غرب الإسكندرية ()

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اشتعلت فيه النيران فجأة.. تفحم أتوبيس نقل عام غرب الإسكندرية (فيديو) اشتعلت فيه النيران فجأة.. تفحم أتوبيس نقل عام غرب الإسكندرية ()

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع بأتوبيس نقل عام بموقف مدينة برج العرب الجديدة، دون حدوث أي إصابات. فيما أمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق.

تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا يفيد نشوب حريق بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالإسكندرية أمام مسجد العتيق.

انتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص نشوب حريق بأحد أتوبيسات النقل العام أثناء توقفه بموقف النقل الجماعي بالحي الأول بمدينة برج العرب الجديدة.

تسبب الحريق في تفحم الأتوبيس وتصاعد ألسنة النيران والدخان، وذلك دون حدوث إصابات. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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