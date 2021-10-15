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العراق... اعتقال خلية خطرة بحوزتها وثائق وأسلحة بعد عملية استخبارية دقيقة

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وذكرت الخلية في بيان أن "مديرية الاستخبارات العسكرية في معاونية الاستخبارات والمعلومات لهيئة الحشد الشعبي وقوة من قيادة قاطع نينوى لهيئة الحشد الشعبي تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على أخطر خلية لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في أيمن مدينة الموصل بمحافظة نينوى".

© REUTERS / POOL

وتتكون الخلية من 6 عناصر شاركوا في جرائم قتل المواطنين والقوات الأمنية ومن مهامهم الحالية نقل عناصر إرهابية وتوزيع ما تسمى كفالات على عوائل قتلى "داعش"، بحسب البيان الذي أشار إلى ضبط وثائق ومبالغ مالية وأسلحة خفيفة، بحوزة الموقوفين.

وأعلن العراق، يوم الاثنين الماضي، إلقاء القبض على نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال رئيس مصطفى الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "تم إلقاء القبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي، بوركت سواعد الأوفياء، عاش العراق".

وأعلن العراق النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.

SputnikNews

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