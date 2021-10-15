البدء في إنشاء كلية السياحة والفنادق بالغردقة بتكلفة 270 مليون جنيه

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قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن العمل يجري في إنشاء مباني كلية السياحة والفنادق بفرع الجامعة الجديد بمدينة الغردقة وذلك بتكلفة تصل نحو ٢٧٠ مليون جنيه على مساحة ١٥ ألف متر.

وأضاف الغرباوي، لـ«المصري اليوم»، إن هذة الكلية هي الثالثة بالفرع الجديد بعد الألسن والذكاء الاصطناعي، ضمن ٥ كليات تمت الموافقة عليها بفرع الجامعة في الغردقة.

وأوضح الغرباوي أن مدة التنفيذ ١٨ شهرا وستكون جاهزة للتسليم العام المقبل، وتضم الكلية الجديدة قاعات دراسة وغرف فندقية ومتحف وفندق ومطبخ لتدريب طلاب الكلية.

وتم اختيار هذه الكليات الجديدة بفرع الجامعة بالغردقة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.

كانت محافظة البحر الأحمر قد خصصت 500 فدان لإقامة فرع جامعة جنوب الوادي شمال مدينة الغردقة.