ضبط ٢٩٩ كيلو دواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم ومجزر في حملة تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت إدارة تموين منيا القمح، حملة على محال الجزارة والمخابز ومحال الأغذية، أسفرت عن تحرير المحضر رقم ٣٦٧٣ جنح ا د ط ،ضد صاحب مجزر دواجن بالخرس لحيازته وعرضه للبيع دواجن منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ٢٨٥ كيلو.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير المحضر رقم ٣٦٧٤ جنح ا د ط، ضد «ع. م» صاحب مطعم مشويات بمينا القمح، لحيازته وإستخدامه شرائح وصدور وأوارك دواجن منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ١٤كيلو جرام، وكذلك تم تحرير المحضر رقم ٣٣٦٦ جنح ا د ط ضد، «ا. س» تاجر تموينى بالصنافين لعدم تقديم الإخطار الشهرى والتخلف عن إجراء المحاسبة، بالإضافة إلى تحرير ٤ تقارير مخالفة لمخابز بلدية بالعزيزية، لإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود ميزان وكذلك عدم نظافة أدوات العجين.