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إصابة 3 سيدات وسائق في حادث انقلاب أمام قرية أبو حرب في المنيا

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إصابة 3 سيدات وسائق في حادث انقلاب أمام قرية أبو حرب في المنيا إصابة 3 سيدات وسائق في حادث انقلاب أمام قرية أبو حرب في المنيا

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أصيبت 3 سيدات، وسائق، في حادث انقلاب توك توك، أمام قرية ابو حرب، بمركز بني مزار، شمال المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب توك توك، أمام قرية أبوحرب بمركز بني مزار، شمال المنيا، نتيجة السرعة.

تسبب الحادث في إصابة 3 سيدات، وهن فاطمة أحمد محمد، 37 سنة، وفاتن على محمد، 40 سنه، ورحاب عبدالعاطي محمد، 32 سنة، وسائق التوك توك أحمد حسن احمد، 28 سنة، مقيمون جميعا بمركز بني مزار .

تم نقل المصابين إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة .

المصرى اليوم

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