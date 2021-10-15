4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم

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مع دخول مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم مرحلة الدور ربع النهائي، سلط الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي الضوء على أبرز نجوم الفرق المتأهلة عن منطقة الغرب الذين سيشكلون الإضافة الفردية والجماعية لفرقهم في البطولة.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي عن منطقة الغرب كل من بيرسيبوليس الإيراني الذي سيواجه الهلال السعودي، والوحدة الإماراتي الذي سيلعب مع النصر السعودي.

وتم اختيار اللاعبين الذين قدموا في الفترة الأخيرة عروضاً مميزة مع أنديتهم، والذي ينتظر أن يكون لهم دور حاسم خلال مواجهتي الدوري ربع النهائي، وهم: بافيتمبي غوميز (الهلال السعودي)، مهدي ترابي (بيرسيبوليس الإيراني)، أندرسون تاليسكا (النصر السعودي)، وعمر خريبين (الوحدة الإماراتي).

ويمكن المشاركة في التصويت للاعب الذي يعتقد أنه سيكون النجم الأبرز في الدور ربع النهائي، حيث يستمر التصويت لغاية يوم السبت 16 أكتوبر الجاري.

بافيتيمبي غوميز (الهلال السعودي)

يواصل الفرنسي بافيتيمبي غوميز تشكيل علامة فارقة في نادي الهلال السعودي نظراً لإمكاناته الفردية المميزة والمقومات الجسمانية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، حيث سجل اللاعب 4 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم.

وقد نجح غوميز في تسجيل خمسة أهداف لنادي الهلال في المباريات الأربع الأخيرة، مما يؤكد أنه يمر بفترة مميزة على الصعيد التهديفي.

يعتبر المهاجم الفرنسي من أبرز المهاجمين حالياً في دوري أبطال آسيا، لا سيما وأنه فاز بجائزة الهداف في نسخة العام 2019 وأفضل لاعب فيها حينما قاد فريقه الهلال للفوز بلقب البطولة بعد غياب طويل عن منصات التتويج، ويعتبر أيضاً من بين أبرز الأسلحة التي يمتلكها المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ويشتهر غوميز بالاحتفال على طريقة الأسد عند تسجيل الأهداف، وهو الاحتفال الذي يضع البسمة على وجوه جماهير الهلال.

أندرسون تاليسكا (النصر السعودي)

يمتلك تاليسكا الخبرة المطلوبة في دوري أبطال آسيا، بعدما كان قاد نادي غوانغزهو الصيني إلى بلوغ قبل نهائي نسخة عام 2019، عندما سجل هدف الحسم في المواجهة أمام كاشيما انتليرز الياباني في ربع النهائي.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً انتقل إلى نادي النصر في شهر يوليو من العام الجاري، وقد صنع هدف الفوز لزميله فينسنت أبو بكر خلال مواجهة دور الـ16 أمام تراكتور الإيراني.



ويدخل اللاعب المواجهة أمام الوحدة وهو في حالة تألق، بعدما سجل 3 أهداف للنصر في آخر مباراتين بالدوري المحلي، ليسهم في تقدم الفريق للمركز الثالث.

ويمتاز تاليسكا بالقدرات المميزة على صعيد التسديد من خارج منطقة الجزاء وألعاب الهواء، إلى جانب تحركاته الخطيرة في منطقة جزاء الخصم، وهو سيشكل مصدر خطورة كبيرة إلى جانب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

عمر خريبين (الوحدة الإماراتي)

أعاد النجم السوري عمر خريبين اكتشاف نفسه مع فريقه الجديد الوحدة الإماراتي الذي يعتبر المحطة التالية لمشواره الاحترافي بعد تجارب سابقة مميزة لا سيما مع الهلال السعودي والذي أحرز معه لقب أفضل لاعب في القارة الآسيوية في العام 2017 بعد أن حقق لقب هداف دوري أبطال آسيا في العام ذاته.

ولا يزال خريبين في قمة عطائه لا سيما عن مناطق الخصوم، حيث يعتبر الهداف الأبرز للفريق هذا الموسم في المسابقة القارية بتسجيله 3 أهداف، كما نجح بالتأقلم سريعاً مع الفريق الإماراتي حيث نجح العام الماضي بتسجيل 8 أهداف في الدوري الإماراتي إلى جانب تسجيل 3 أهداف في آخر 3 مباريات هذا الموسم مما يجعل منه كأحد أهم العناصر في صفوف الوحدة في مواجهة الدور ربع النهائي أمام النصر السعودي.



كذلك يفرض خريبين تألقه مع المنتخب الوطني، حيث سجل هدفين في المباراتين أمام كوريا الجنوبية ولبنان ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية.

مهدي ترابي (بيرسيبوليس الإيراني)

يعتبر مهدي ترابي من أهم أسلحة فريق بيرسيبولس الإيراني على الرغم من تواجده في مركز خط الوسط، حيث يتمتع بمواصفات فنية كبيرة جعلت منه محط أنظار جماهير الفريق الطامحة لتكرار الإنجاز الذي في النسخة الأخيرة من المسابقة والتي وصل فيها الفريق إلى المشهد الختامي قبل الخسارة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

سجل ترابي ثلاثة أهداف لبيرسيبوليس في المسابقة هذا الموسم، ومن بينها هدف الفوز الثمين الذي سجله في شباك الاستقلال الطاجيكي قبل ثوان قليلة من النهاية خلال مواجهة دور الـ16، لتتعاظم معها أحلام زملاء ترابي في الفريق الإيراني بمواصلة مشوارهم بنجاح إلى المراحل المتقدمة من المسابقة.

وإلى جانب تسجيل الأهداف فإن ترابي تميز في الأدوار السابقة بدوره المحوري في بناء الهجمات، حيث صنع 5 أهداف لزملائه وصنع 22 فرصة.

ويدخل بيرسيبوليس المواجهة أمام الهلال وهو لم يبدأ بعدُ منافسات الدوري المحلي، على عكس بقية الفرق التي وصلت هذه المرحلة من البطولة.