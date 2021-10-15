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البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور)

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البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور) البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور)

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ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الجمعة، بحضور أحبار الكنيسة.

وتوفي الأنبا كاراس بعد إصابته بفيروس كورونا، وصراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ ٦٣ سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة ٣٨ سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

وتقدم البابا بخالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى وشعبها وأسرته المباركة وكل أبنائه ومحبيه.

في سياق متصل، أعلنت مطرانية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس أنه من المقرر أن يتم الصلاة على جثمان الأنبا كاراس بدير الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة في محافظة قنا مساء اليوم، عقب نقل الجثمان من القاهرة إلى قنا.

البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية ( صور)
البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية ( صور)
البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية ( صور)
البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية ( صور)

المصرى اليوم

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