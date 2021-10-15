رئيس الطائفة الإنجيلية: خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الحريات الدينية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو التعامل مع كافة التحديات التي كانت تواجهها لعقود طويلة، ومنها إرساء قيم المواطنة وحرية الاعتقاد، متزامنًا مع العمل المجتمعي للقضاء على الفقر وتحسين أحوال المواطنين.

وقال زكي- في تصريحات لـ «المصري اليوم»- عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية في جولة رعوية بعدد من الولايات خلال الأسبوعين الماضيين، إن الدولة لديها رؤية جادة للعمل على كل هذه الموضوعات.

وأضاف أن الرئيس يؤكد دائمًا على ضرورة العمل بجد لمواجهة هذه التحديات وتتخذ الدولة إجراءات فعالة من أجل هذا.

وشدد زكي على أنه يتم اتخاذ خطوات كبيرة في مصر فيما يتعلَّق بالحرية الدينية، قائلا: «الرئيسُ السيسي أكد على مواطنة كل المصريين، وأكد في اللقاء الخاص بإعلان استراتيجية الدولة الخاصة بحقوق الإنسان على أن كل شخص له الحرية في الاعتقاد أو عدم الاعتقاد».

واعتبر زكي أن تصريحات الرئيس تقدُّمية للغاية ولم يسبق أن أدلى به رئيسُ دولةٍ في المنطقة من قبل.

وزار رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر عددا من الولايات الأمريكية أبرزها واشنطن ونيويورك ونيوجرسي وكاليفورنيا.

‏

‏والتقى هناك بالسفير معتز زهران، السفير المصري بواشنطن، والسفير أحمد شاهين، القنصل العام المصري في لوس أنجلوس، وعدد من أبرز أعضاء الكونجرس؛ غروسمان، وماكجفرن، وكوريا، وعدد من المسؤولين بالخارجية الأمريكية؛ كريستيان ويسترمان، مدير الأبحاث في مكتب الوزير بلينكن بوزارة الخارجية، وأليكس شرانك، نائب مدير مكتب شؤون أفريقيا ومدير مكتب مصر بالخارجية الأمريكية، ولورين كريتز، مسؤولة مكتب شؤون مصر في وزارة الخارجية، وجيف أونيل، رئيس مكتب الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية، ومايك أردوفينو، من مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للحريات الدينيَّة الدوليَّة، وتوم ميليا، نائب مساعد وزير الخارجية السابق، والمستشار الحالي للسيناتور كاردان، وأعضاء مكتب الأقليات في الشرق الأوسط التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والفريق الديمقراطي للجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجيَّة بمجلس الشيوخ.

‏

وتضمنت الزيارة لقاءات عددًا من رؤساء المؤسسات والهيئات الدولية من قيادات المجتمع المدني الأمريكي، وعددًا من قادة ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية. وتعد هذه الجولة هي الأولى من نوعها، بعد توقف عن الزيارات خارج البلاد استمر لأكثر من ٢٠ شهرًا، بسبب انتشار وباء «كوفيد-19».