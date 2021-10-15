للمرة الثالثة.. محطة معالجة صرف صحي فاقوس تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، تجديد شهادة الإدارة الفنيه المستدامة TSM لمحطة معالجة الصرف الصحي بفاقوس، بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة،للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية، علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن الشركة تضم 23 محطة مياه وصرف صحي حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية، TSM منهم 13 محطة مياه شرب، و10 محطات معالجة الصرف الصحي.

يذكر أن شهادة TSM وتشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة بصفة دورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتى تعد مؤشرا لكفاءة عمل المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشيدا بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.