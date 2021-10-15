ضبط نصف طن مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالعاشر

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم، ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة العاشر من رمضان، بالاشتراك مع الرقابة التموينية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة العاشر من رمضان .

وأضاف مدير المديرية، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لمصنع لتصنيع وبيع اللحوم، وضبط نصف طن مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطن ونصف لانشون، وطن دجاج مفروم وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات ذات الأصل الحيواني، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .