مران المستبعدين بالزمالك .. تدريبات استشفائية للاعبين في الجيمانيزيوم

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدين من رحلة كينيا لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا تدريبات خاصة اليوم داخل الجيمانيزيوم.

وجاءت التدريبات وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع لهذة المجموعة ، وذلك تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل ومحمد السيد أخصائي العلاج الطبيعي.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية بالإضافة إلى بعض التمارين الخاصة بتقوية العضلات .

واكتفت مجموعة المستبعدين بأداء المران في الجيمانيزيوم اليوم ففط ، وعدم الانخراط بأي تدريبات على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.