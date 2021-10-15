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كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع برفع القيود الأسبوع المقبل

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كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع فيروس كورونا برفع القيود الأسبوع المقبل كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع برفع القيود الأسبوع المقبل

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أعلنت كوريا الجنوبية أنها سترفع القيود الصارمة لمكافحة ، بداية من الأسبوع المقبل، حيث تستعد البلاد للدخول في مرحلة «التعايش» مع الفيروس، وسط ارتفاع مستويات التطعيم.

وتعمل لجنة جديدة تم إنشاؤها على وضع خطة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، بعد رفع القيود الصارمة المفروضة، وسط توقعات بأن يصل عدد المطعمين ضد فيروس كورونا في نوفمبر المقبل إلى 80% من سكان كوريا الجنوبية.

ومن المقرر السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 8 أشخاص في العاصمة والمدن المجاورة لها، و10 أشخاص في المناطق الأخرى ابتداء من يوم 18 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة «يونهاب».

وتجاوزت الإصابات العالمية 239 ملايين وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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