إيطاليا تفرض شهادات التطعيم ضد كورونا للعاملين بالقطاع العام والخاص

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فرضت السلطات الإيطالية على الموظفين في كل من القطاعين العام والخاص ابتداء من اليوم الجمعة تقديم شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد ليتمكنوا من الالتحاق بمكان العمل، وكان الالتزام السابق بالحصول على هذه الوثيقة التي تثبت التطعيم ضد فيروس كورونا أو الشفاء منه أو النتائج السلبية لاختبار كورونا، يشمل موظفي المؤسسات التعليمية وطلاب الجامعات فقط. كما يعتبر التطعيم ضد كورونا إلزاميا بالنسبة للعاملين في مجال الصحة.

وأعلنت السلطات أنه في حالة دخول الموظف إلى مكان العمل بدون شهادة التطعيم قد يتم تغريم كل من الموظف وصاحب العمل بغرامات تتراواح ما بين 400 و1000 يورو.

وشهدت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة احتجاجات واسعة على إدخال شهادات كوفيد في مكان العمل، وذلك رغم تطعيم أكثر من 80% من سكان البلاد الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، وكان قد هدد سائقو الشاحنات في ميناء ترييست بالوقف الكامل لعملهم، الأمر الذي يعرض للخطر كل نظام نقل الشحنات في البلاد، ما دفع وزارة الداخلية الجيش للتأهب، وفقا لما نقلته «روسيا اليوم».

وتجاوزت الإصابات العالمية 239 ملايين وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.