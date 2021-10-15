أخبار عاجلة

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف -
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد بقندهار جنوبي أفغانستان

Print
عشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد بقندهار جنوبي أفغانستان عشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد بقندهار جنوبي أفغانستان

عشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد بقندهار جنوبي أفغانستان

وقع انفجارٌ هزّ، اليوم الجمعة، مسجداً شيعياً في مدينة قندهار- جنوبي أفغانستان، أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر صحي تأكيده أن الانفجار خلف 33 قتيلاً و72 جريحاً على الأقل، بينما تحدثت منصة Herat times الإعلامية الأفغانية، عن 37 قتيلاً و67 جريحاً.

وسائل إعلام محلية ودولية، أفادت بأن الانفجار دوى وسط حشدٍ من المصلين داخل المسجد، مثلما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان أباد بولاية قندوز- شمالي البلاد، حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصاً على الأقل، حسب بعض التقارير.

وقال مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري.

المتحدث باسم وزارة الداخلية في الجديدة التي شكّلتها حركة "طالبان"، سعيد خوستي؛ قال على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى من جرّاء الانفجار، مشيراً إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف "تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: حسابات وهمية تستهدف البلاد مدعومة من دول ومنظمات

الحكومة الأردنية: حسابات وهمية تستهدف البلاد مدعومة من دول ومنظمات

الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة

الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على المملكة

«تحيا تونس» ينفي إصدار مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

«تحيا تونس» ينفي إصدار مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

شعراوي: الحكومة مهتمة بالإنتهاء من تطهير مصرف كيتشنر لخدمة 182 قرية

شعراوي: الحكومة مهتمة بالإنتهاء من تطهير مصرف كيتشنر لخدمة 182 قرية