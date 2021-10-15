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وزيرة التخطيط: 3 سيناريوهات للنمو السكاني

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وزيرة التخطيط: 3 سيناريوهات للنمو السكاني وزيرة التخطيط: 3 سيناريوهات للنمو السكاني

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن هناك ثلاثة سيناريوهات للنمو السكاني، ويتمثل السيناريو الأول في استمرار النمو السكاني السريع بفرض بقاء معدل الإنجاب على ما كان عليه الوضع عام 2017 بمعدل 3.4 طفل لكل سيدة، أما السيناريو الثاني، فهو سيناريو متوسط يفترض انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة عام 2031 وإلى 2.1 طفل لكل سيدة عام 2042، وصولًا إلى 1.9 طفل لكل سيدة عام 2052.

وأكدت السعيد -في بيان لوزارتها اليوم الجمعة- أن السيناريو الثالث وهو السيناريو المنشود والذي يفترض تسارع انخفاض معدلات الإنجاب على نحو متسارع إلى 2.1 و1.8 و1.6 طفل لكل سيدة في الأعوام الثلاثة على التوالي.

وأشارت إلى أن أهم مستهدفات ضبط النمو السكاني هي استهداف برامج تنظيم الأسرة خفض معدلات الإنجاب من 3.4 طفل لكل سيدة عام 2017 بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، ثم إلى 1،6 طفل لكل سيدة في عام 2052 بفعل الالتزام بالتدابير وتطبيق السياسات الفاعلة لضبط النمو السكاني، وذلك بالمقارنة بسيناريو متوسط يصل معه معدل الإنجاب إلى 1.9 طفل / سيدة في عام 2052.

المصرى اليوم

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