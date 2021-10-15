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السيطرة علي حريق محدود يغرفة الصيانة بمجموعة سياحية بالغردقة

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السيطرة علي حريق محدود يغرفة الصيانة بمجموعة سياحية بالغردقة السيطرة علي حريق محدود يغرفة الصيانة بمجموعة سياحية بالغردقة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالغردقة من السيطرة علي حريق محدود نشب بغرفة الصيانة التابعة لاحدي الورش لاحدي المجموعات الفندقية الشهيرة بطريق المطار، حيث تم اخماد الحريق قبل امتداده لمناطق أخرى، وتحرر محضر بالحادث.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، اخطارا من قوات الحماية المدنية باندلاع حربق بغرفة الصيانة الخاصة بورشة إحدى المجموعات الفندقية الشهيرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء لمنكقة الحريق حتبرتمت السيطرة عليه واخماده والقيام لعملية التبريد ولم بتم الكشف عن السبب في الحريق لحين بدؤ عمل خبراء المعمل الجنائي وتم اخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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