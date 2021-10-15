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تفقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أرضية ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي قبل خوض التدريب الأساسي استعدادا للقاء توسكر الكيني.

وحرص كارتيرون على تفقد حالة أرضية الملعب برفقة كل من حسام عبدالمجيد مدافع الفريق وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وأحمد شعبان مترجم كارتيرون.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.