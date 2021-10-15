أخبار عاجلة

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف -
نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار -
1200 سائح يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني -
الإسماعيلي يغلق باب انتقال لاعبه إلى الأهلي ويتفق معه علي التجديد رسميا -
بيراميدز يفقد نجم الفريق لمدة شهر -
انقلاب واستقالات في لجنة الحكام .. والسيد: التعامل مع الحكام غير لائق -
حازم فتوح : نصحت أوباما بعدم الانتقال للأهلي لهذا السبب -
الأهلي يطلب ضم حمدي النقاز .. ووكيل اللاعب يكشف التفاصيل -
«زي النهارده» اختطاف الطائرة التي تقل زعماء ثورة الجزائر 22 أكتوبر 1956 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يتفقد أرضية «نيايو الوطني»

Print
كارتيرون يتفقد أرضية ستاد «نيايو الوطني» كارتيرون يتفقد أرضية «نيايو الوطني»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تفقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرضية ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي قبل خوض التدريب الأساسي استعدادا للقاء توسكر الكيني.

وحرص كارتيرون على تفقد حالة أرضية الملعب برفقة كل من حسام عبدالمجيد مدافع الفريق وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين وأحمد شعبان مترجم كارتيرون.

ويستعد الفريق لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حسين ياسر المحمدي: الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني .. ومصطفى فتحي إضافة قوية للفريق

حسين ياسر المحمدي: الزمالك لم يتأثر برحيل فرجاني .. ومصطفى فتحي إضافة قوية للفريق

حسين ياسر المحمدي : أداء الزمالك غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة

حسين ياسر المحمدي : أداء الزمالك غير مطمئن .. ومواجهة توسكر صعبة

قبل ساعات من مواجهة توسكر .. الزمالك يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين

قبل ساعات من مواجهة توسكر .. الزمالك يكشف حقيقة الخلافات بين كارتيرون واللاعبين

هل كارتيرون هرب من الزمالك في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية

هل كارتيرون هرب من الزمالك في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية