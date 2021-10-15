طلب غريب من مانشستر يونايتد لـ«راشفورد»

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كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد طلبت من ماركوس راشفورد مهاجم الفريق بزيادة التدريبات لتخفيف كتلة عضلات الجزء العلوى من جسمه للمساعدة في التعامل مع المتطلبات البدنية لكرة القدم في الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقالت الصحيفة، إن إدارة مانشستر يونايتد حريصة أن يقوم راشفورد بزيادة التدريبات وبناء كتلة الجزء العلوى من جسمه، وكان اللاعب قد خاض عدد كبير من المباريات بكثافة مما قد ألحق الضرر باللاعب في الآونة الأخيرة.

أضافت الصحيفة أن اللاعب يعاني من كسر في الظهر العام الماضي، وخضع لعملية جراحية لعلاج مزعجة في الكتف في الصيف، بعد خوضه لمباريات مع منتخب بلاده في يورو 2020.