قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يعقد المؤتمر الرابع

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نظم قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، المؤتمر الرابع لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال الفترة من (10- 12) أكتوبر 2021م، تحت شعار (رؤية مستقبلية لتطوير إستراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

حيث إستهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها الأُطر القانونية المستحدثة لجرائم السلاح ، وتطوير إستراتيجية مكافحة جرائم التهريب والإتجار فى الأسلحة والذخائر وتفعيل آليات التعاون مع كافة المؤسسات لمواجهة جرائم الأسلحة غير المرخصة ، وتوعية المواطنين من مخاطر إنتشار الأسلحة.. وإستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر ، آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال وإنتهى المؤتمر إلى العديد من التوصيات من منها

مواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الإبتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تسهم فى النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التى تواجهها أجهزة المكافحة.

مواصلة تطوير آليات العمل والتنسيق بين كافة جهات الوزارة المعنية بهدف الإرتقاء بمستوى الأداء وتطوير آليات المكافحة على النحو المنشود.