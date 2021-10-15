البيت الفني للمسرح ينعى الدكتور فوزي فهمي

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نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح الكاتب والأكاديمي الدكتور فوزي فهمي، والذي توفي صباح اليوم ويشيع جثمانه عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

وفي بيان رسمي ذكر مختار :«رحل الكاتب المثقف فوزي فهمي بعد مشوار كبير من الكتابات والمؤلفات والمشروعات الثقافية، فقد كان الأب الروحي للعديد من الاكاديميين والباحثين المسرحيين في مصر والعالم، أضاف بكتابته للمكتبة المسرحية العربية العديد والعديد من الكتب والابحاث، كما كان مؤلفا مسرحيا مميزا، من أشهر أعماله «عودة الغائب»، «الفارس والأميرة».

وشغل الراحل الدكتور فوزي فهمي العديد من المناصب منها عميد المعهد العالي للنقد الفني، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس أكاديمية الفنون، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أشرف على تنفيذ العديد من المشاريع الثقافية التي كان لها بالغ الأثر على وعي وثقافة المصريين أهمها ترجمة ١٠٠ كتاب للطفل، وإنشاء الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.