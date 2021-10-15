شهيد التختة الأولى بأكتوبر.. النيابة تحقق ومدير المدرسة يتهم أولياء الأمور بـ«تحريض أبنائهم»

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كشفت التحريات تفاصيل معركة الجلوس على المقعد الأول داخل الفصل في إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة 6 أكتوبر التي أسفرت عن مصرع طالب بالصف السادس الابتدائي على يد زميله، وقررت النيابة العام إيداع المتهم بقتله في إحدى دور الرعاية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت التحريات، في الأيام الأولي من العام الدرسين الجديد، نشبت مشاجرة بين تلميذين بالصف السادس الابتدائي للجلوس على «التختة الأولي» داخل الفصل، وتطورت إلى الاشتباك بالأيدي، سدد خلالها الطفل المتهم زميله ضربة قوية في رقبته لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى.

وأوضحت التحريات أن التلميذ المتوفى يدعى «ياسر» 12 سنة، بالفحص تبين وجود اثار اعتداء على رقبته بسبب المشاجرة التي دارت بينه وبينه زميله داخل إحدى المدارس الحكومية في منطقة الحي الـ11 بـ 6 أكتوبر.

سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة انتداب طب شرعي لتشريح جثمان الطفل المتوفي لكشف سبب الوفاة، وبالفحص تبين أن الطفل المجني عليه كان يعاني من أزمة في منطقة الصدر من قبل الأمر الذي تسبب في وفاته في الحال وفشل كل محاولات إنقاذه.

تم تحرير محضر بالواقعة، بقسم ثاني أكتوبر، واستدعت النيابة العامة مدير المدرس ومشرف الدور للتحقيق في الواقعة ووجهت لهم تهمة الإهمال في رعاية التلاميذ داخل الفصول، الذين أكدوا أن أولياء هم السبب في دفع أبنائهم للجلوس في التختة الأولي قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي، وكما يتم توبيخهم في حالة فشلهم في الجلوس في الصفوف الأولي.

دفن الشهيد

وأمرت النيابة بدفن الطفل وطالبت شرطة مباحث 6 أكتوبر استكمال التحريات في الواقعة اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة للحادث.