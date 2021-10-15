أحمد السقا: تكريمي يحمّلني مسؤولية كبيرة.. وحب الناس ترمومتر النجاح

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تحدث الفنان أحمد السقا عن تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مشيرا إلى أنه يحمله مسؤولية كبيرة لأنه يأتي في سن صغير.

وتابع في ندوة له اليوم بالمهرجان أدارها انتشال التميمي مدير المهرجان: «أنا كل يوم بقف مع نفسي أفكر، امبارح في الافتتاح مكنتش محضر حاجة أقولها، لكن كنت بفكر بدماغين.. وأنا بتكلم إني أجي التكريم وجه بدري، وقفت وقلت إن فيه مسؤولية كبيرة عليا».

أحمد السقا

وعن نجاح اليوتيوبرز ومقياس المشاهدات والنجومية حاليا في ظل السوشيال ميديا، قال: «أنا عندي متابعين كتير وبتعامل معاهم بطريقة أحمد السقا البسيطة، والشعبية وحب الناس بالنسبة لي بيتقاس بالمؤتمر اللي احنا فيه اللي كلكم جايين لي علشان حابين تشوفوني، فالمحبة هي المعيار للشعبية، أنا قاعد النهاردة مقياس ترمومتر الحب بالنسبة لي هو حضوركم ليا بحبكم».

وحول رأيه في المنصات الرقمية والسوشيال ميديا قال: «أصبح هناك وسيلة مباشرة انك تتواصل مع جمهورك مباشر على السوشيال ميديا.. وبالنسبة للرقمي، فيه تطور كل يومين، وطبعا لو جالي عرض هشتغله».