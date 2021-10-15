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لماذا لا تحتوى سيارة فورمولا 1 على وسائد هوائية ؟

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لماذا لا تحتوى سيارة فورمولا 1 على وسائد هوائية ؟ لماذا لا تحتوى سيارة فورمولا 1 على وسائد هوائية ؟

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تُعتبر سيارة الفورمولا 1 مثيرة ومدهشة كما تدور حولها الكثير من المعلومات والأمور المثيرة والمذهلة التي لا يعرفها الكثيرون.

شهد عالم صناعة سيارات الفورمولا 1 التي تعد أسرع المركبات ذات المقعد الواحد في العالم الكثير من التطويرات التكنولوجية التي جعلت جميع عناصر سباقات سيارات الفورمولا 1 فريدة حقا من نوعها بالمقارنة بأي سيارات سباق أخرى.

لا تحتوي سيارات Formula 1 على وسائد هوائية، حيث أن سيارات الفورمولا 1 والسائقين لديهم آليات أمان أخرى أكثر ملاءمة من الوسائد الهوائية للمهمة التي يقومون بها، ولا توجد فرصة في سيارة F1 أن يتم قذف السائق ما لم تتفكك السيارة نفسها تمامًا ومع ذلك فهو في زنزانة النجاة في سيارة الفورمولا ون

وبالنسبة للسائقين المبتدئين يرتدي السائقون الخوذات ولكن يرتدون ما يسمى بجهاز HANS (دعامة للرأس والرقبة) أكثر من الخوذات.

بالإضافة إلى ذلك بدلاً من حزام الأمان المكون من ثلاث نقاط فمن المحتمل أن يكون لديهم حزام من خمس نقاط، وهذا يعني أنّه لا توجد فرصة أن يصطدم رأس السائق بمقدمة السيارة، وهذا يُعتبر الغرض الأساسي من الوسائد الهوائية، بالإضافة إلى ذلك يجلس السائق في خلية نجاة مصممة لتكون صلبة في حالة وقوع حادث

المصرى اليوم

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