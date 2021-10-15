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ضربه الأهالي حتى الموت.. مقتل «مصاص دماء» الأطفال الكيني بعد هروبه من الشرطة

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ضربه الأهالي حتى الموت.. مقتل «مصاص دماء» الأطفال الكيني بعد هروبه من الشرطة ضربه الأهالي حتى الموت.. مقتل «مصاص دماء» الأطفال الكيني بعد هروبه من الشرطة

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لقى قاتل متسلسل في كينيا مصرعه على أيدي قرويين بعد يومين من هروبه من شرطة العاصمة نيروبي والتي كانت قد ألقت القبض عليه من شهر يوليو الماضي.

و كان السفاح ماستن فانجالا أقر عندما كان قيد التحقيق بشرب دم ضحاياه الذين بلغ عددهم عشرة أطفال.

وانهال اهالى منطقة بانغوما الريفية غربي كينيا ضربا على فانجالا حتى لفظ أنفاسه حسب تقارير وسائل إعلام محلية وعالمية اليوم .

و تمكن فانجالا بعد هروبه من العودة إلى المنطقة التي يعيش فيها أهله الذين كانوا قد تبرأوا منه، و سرعان ما علم الجيران بعودته فتعقبوه وقتلوه قبل إبلاغ الشرطة ، حيث فشلت محاولته في التمويه على أهالي المنطقة بالذهاب إلى منزل آخر.

و دأب السفاح الكيني على استدراج ضحاياه على مدار خمس سنوات الى مناطق بعيدة عن الانظار من خلال انتحال شخصية مدرب كرة قدم ، وسرعان ما كان يعتدي عليهم ويقتلهم.

كما كان يحتجز بعضهم لطلب الفدية من ذويهم، بينما عثرت الشرطة على الضحايا والأماكن التي دفنهم بها بعد اعترافه بقتلهم.

يذكر ان فانجالا هرب الأربعاء الماضي من محبسه ، مما آثار غضب الأهالي الذين طالبوا بإقالة رئيس الشرطة، في حين تم توجيه اتهام لثلاثة ضباط بالإهمال.

المصرى اليوم

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