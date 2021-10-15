البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية إلى الإسكندرية .. وترقية 15 كاهناً إلى درجة القمصية

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يبدأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى كاتدرائية الإسكندرية صباح غداً السبت، تستمر على مدى يومين يجرى خلالها عدد من الفعاليات الرعوية.

وقال مصدر كنسي لـ«المصرى اليوم»، إن البابا يقوم خلال الزيارة برئاسة القداس الالهى لمجمع كهنة الإسكندرية صباح السبت بمقر الكاتدرائية المرقسية، يليه حفل تخريج دفعة الكلية الاكليريكية ودفعه معهد المشورة الأرثوذكسى، فضلا عن افتتاح مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي بمسرح المقر البابوي.

وأوضح المصدر أن البابا يترأس أيضا قداس ترقية 15 أب كاهن ينتسبون إلى 15 كنيسة في المحافظة لدرجة القمصية، لدعم الخدمة الروحية.

وترأس البابا مساء أمس صلوات تجنيز الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من أحبار الكنيسة.