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قبل مناقشتها من «النواب».. تعرف على تفاصيل اتفاقية «المقر» بين و«التعاون الإسلامي»

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قبل مناقشتها من «النواب».. تعرف على تفاصيل اتفاقية «المقر» بين مصر و«التعاون الإسلامي» قبل مناقشتها من «النواب».. تعرف على تفاصيل اتفاقية «المقر» بين و«التعاون الإسلامي»

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يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، قرار رئيس جمهورية العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي أعدت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة تقريراً بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

ونص تقرير اللجنة على إن هذه الاتفاقية جاءت استنادًا إلى اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة التعاون الإسلامي والصادر بشأن الموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 768 لسنة 1976، واستنادًا إلى الفصل الثالث عشر من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والمواد ( الثانية، الثالثة، والرابعة ) من النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة اللذان ينصان على المركز القانوني للمنظمة والحصانات والإعفاءات، والامتيازات التي تتمتع بها المنظمة لتمكينها من تحقيق أغراضها والقيام بالوظائف المسندة لها.

وأوضح أن منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي معنية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعليم والتأهيل.

المصرى اليوم

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