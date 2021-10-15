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إزالة ١٢٢ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ١٨ في الشرقية

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إزالة ١٢٢ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ١٨ في الشرقية إزالة ١٢٢ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ١٨ في الشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة ١٢٢ حالة تعدي على مساحة ٦ ألاف و٨٧٩ متر مباني، و١٢٢ فدان و١٤ قيراط زراعي بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة ٩٩ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٦ ألاف و٨٧٩ متر مباني، وإزالة ٢٣ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ١٢٢ فدان و١٤ قيراط و٢٣ سهم، بمراكز«منيا القمح- أبوحماد- ههيا- بلبيس- فاقوس الحسينية- الابراهيمية- كفر صقر- أولاد صقر- مشتول السوق»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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