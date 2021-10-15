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صحة القليوبية : تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى كورونا بعزل قها

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صحة القليوبية : تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى كورونا بعزل قها صحة القليوبية : تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى كورونا بعزل قها

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تفقد الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مستشفي عزل قها، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة لمصابي الكورونا بالعزل، حيث تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ والعناية وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، والتأكد من التزام الفريق الطبي بكافة الإجراءات الاحترازية اثناء التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة.

وتابع أداء عمل الوحدة، ومؤشرات التردد عليها، وتم المرور على جميع أقسام المستشفي وأثني على أداء الفريق الطبي والجهود المخلصة المبذولة خلال هذه الفترة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم بما يساهم في ارتفاع نسب شفاء المرضى.

وفي نهاية الزيارة، أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة على جميع الأقسام ومتابعة عمل شبكات الغازات ومخارج الأكسجين بكفاءة وأعمال الصيانة الدورية بالمستشفى.

المصرى اليوم

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