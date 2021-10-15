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ضبط المتهم بتجارة العملة بالشرقية

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ضبط المتهم بتجارة العملة بالشرقية ضبط المتهم بتجارة العملة بالشرقية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالشرقية بتلقى العديد من التحويلات المالية "بالعملة الأجنبية" على حسابه بأحد البنوك من عدة أشخاص بالخارج مقابل عمل الدعاية والإعلان على " الإنترنت" ، وعقب ذلك يقوم بإستلام تلك المبالغ المالية وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون Kعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم

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