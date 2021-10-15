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انقسام في بسبب أسامة نبيه

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انقسام في الزمالك بسبب أسامة نبيه انقسام في بسبب أسامة نبيه

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أكد مصدر داخل وجود انقسام قائم حتى الآن بسبب منصب المدرب العام، حيث يرغب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في عودة أسامة نبيه حتى الآن ويتمسك ببقائه، في الوقت الذي يرفض فيه الثنائي حسين السيد وفاروق جعفر حتى الآن تواجد أسامة نبيه وتنتابهما حالة غضب بسبب تصرف المدرب في وقت سابق والهجوم على الإدارة.

وأشار المصدر إلى أن باتريس كارتيرون أكد للإدارة أن الأمر ليس ضروريا بالنسبة له ويمكنه الاستمرار بنفس تشكيل الجهاز كما هو بدون وجود مدرب عام وهو ما جعل الإدارة غير متعجلة لحسم الملف حتى الآن.

كارتيرون أكد للإدارة أنه لا يفضل عودة مدرب عام جديد وإذا كان الأمر ضروريا فالأفضل هو عودة أسامة نبيه.

ويعتبر عصام مرعي هو أقوى المرشحين للتواجد حال عدم عودة أسامة نبيه وتم التواصل معه من قبل أيضًا دون وجود شيء رسمي حتى الآن.

المصرى اليوم

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