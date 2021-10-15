الهند تفتح أبوابها أمام السائحين منتصف نوفمبر بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

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تعيد الهند فتح أبوابها أمام السياح الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل، اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر المقبل، وذلك تخفيفا لقيود فيروس كورونا مع انخفاض أعداد المصابين، بعدما كانت قد فرضت قيودا على السائحين منذ شهر مارس عام 2020.

ولم تكشف السلطات عما إذا كان السائحون القادمون سيضطرون إلى الحجر الصحي، لكنها شددت على ضرورة التطعيم الكامل وإجراء اختبار فيروس سلبي في غضون 72 ساعة من رحلتهم.

وانخفضت الإصابات اليومية في البلاد إلى أقل من 20 ألفا بعد أن وصلت لذروة 400 ألف إصابة في مايو، ووزعت الهند أكثر من 970 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، ما يقرب من 70 % من السكان البالغين المؤهلين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.

وحذر المجلس الهندي للأبحاث الطبية، الهيئة الطبية الرائدة في الهند، ممن وصفه بـ «سياحة الانتقام» قد تؤدي إلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا إذا لم يلتزم السياح بصرامة ببروتوكولات السلامة، وفقا لما نقلته وكالة «أسوشيتد برس».

وتجاوزت الإصابات العالمية 239 ملايين وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة.