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تداول رواد موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو صادم، يُظهر لحظة استهداف أحد مسلحي «حزب الله«، أثناء استعداده لإطلاق قذيفة، بالتزامن مع الاشتباكات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت بالأمس.

مُسلحى حزب الله واشتباكات بيروت

ويظهر الفيديو المسلح حاملا قذيفة «آر بي جي» على كتفه ويستعد لإطلاقها، قبل أن يصيبه رصاص الجيش اللبناني ويسقطه أرضا. بينما كان يشهد محيط قصر العدل في بيروت توترا كبيرا، حيث اجتمع أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل، للاعتصام ضد قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، وسط إطلاق كثيف للنار.

وكانت قوات الجيش اللبنانى، هددت باستهداف أي شخص يقدم على إطلاق النار، وطالبت المدنيين بإخلاء الشوارع،

أحداث بيروت

وقتل 6 أشخاص وأصيب 16 آخرين في إطلاق نار وتفجيرات بمنطقة الطيونة قرب قصر العدل، بعد أن دعا مناصرون لـ «حزب الله» وحركة «أمل»، إلى تجمع أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لما اعتبروه «تسييس التحقيقات في انفجار»مرفأ بيروت«، الذي وقع، في أغسطس 2020.

اشتباكات في العاصمة اللبنانية بيروت

وجاء ذلك بعد رفض محكمة التمييز المدنية بلبنان، أمس الخميس، طلب «كف يد» المحقق العدلي في القضية، رغم ضغوط حزب الله، سط سعى حزب الله إبعاد البيطار عن القضية أكثر من مرة، في محاولات متواصلة لطمس الحقيقة وإطالة أمد التقاضي.

ووجهت تهديدات علنية واستخدمت أساليب ترهيب من وزراء حزب الله وحلفائهم في حركة أمل، في محاولات مستميتة لكف يد البيطار عن التحقيقات، وهي مساع اعتبرها لبنانيون «محاولة اغتيال للعدالة والقضاء في البلاد».