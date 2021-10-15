فاروق حسني ينعي الراحل فوزي فهمي: خدم الثقافة والفنون بمنتهى الزهد والرقي

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نعى وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الكاتب الراحل الدكتور فوزي فهمي الذي توفي صباح اليوم واصفا إياه ب«مثقف خدم الثقافة» وكتب «حسني» عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون ..أنعي بمشاعر الحزن والآسى..الصديق العزيز الدكتور فوزي فهمي..الذي عرفته إنساناً نبيلاً ومفكراً كبيراً ومثقفاً قيماً خدم الثقافة والفنون في مصر والعالم العربي بمنتهى الزهد والرقي فكان نموذجاً خلوقاً يحتذي به في إدارة العمل الثقافي».

واختتم :«سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويؤنسه برحابه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان» .

ويشيع جثمان الراحل فوزي فهمي من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر اليوم.

وشغل الراحل الدكتور فوزي فهمي العديد من المناصب منها عميد المعهد العالي للنقد الفني، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس أكاديمية الفنون، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أشرف على تنفيذ العديد من المشاريع الثقافية التي كان لها بالغ الأثر على وعي وثقافة المصريين أهمها ترجمة ١٠٠ كتاب للطفل، وإنشاء الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.