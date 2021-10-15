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فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة

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فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة
في واقعة باشرها "المرور" بعد تجمهر ومن بعده الإسعاف الذي أكّد الوفاة

فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة

أفرجت النيابة العامة، اليوم، بالكفالة عن أحد الأحداث بعد دهسه مواطناً آخر؛ ما أدّى إلى وفاته في الحال، ليلة أمس.

وتفصيلاً، عند قيام أحد الأشخاص، مساء أمس، بقطع الطريق السريع مقابل حجز المركبات بالشرائع فُوجئ بمركبة ترتطم به وتلقي به مضرجاً في دمائه، وعلى الفور باشرت دوريات المرور موقع الحادث بعد تجمهر بعض الأشخاص حول المصاب وتولت تنظيم حركة السير.

هذا وباشرت فرقة إسعاف الحادث، واتضح من خلال الكشف على المصاب أنه فارق الحياة؛ لتتولى مركبة نقل الأموات نقل المتوفى إلى ثلاجة الأموات بمستشفى الملك فيصل.

وعلمت "سبق"؛ أن الجاني فرّ من موقع الحادث متوجهاً إلى منزله؛ ليقوم والده بتسليمه إلى الجهات الأمنية التي تولت التحفظ عليه وتسليمه للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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